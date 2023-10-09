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السيسي وابن سلمان يناقشان هاتفيا مستجدات التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

Publié le Lundi 09 Octobre 2023 - 23:28 قراءة: 0 د, 33 ث
      
وكالات - تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ناقشا خلاله مستجدات التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.

وبحث الطرفان الخطورة الكبيرة التي يشكلها التصعيد على حياة المدنيين واستقرار المنطقة ككل.

...

وتم التشديد خلال الاتصال على أهمية ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة وتغليب صوت العقل ومسار التهدئة، منعاً لتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية وخروجها عن السيطرة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أنه تم التوافق كذلك على مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر والسعودية خلال الفترة المقبلة لتأكيد الرؤية العربية بشأن القضية الفلسطينية، والتي تتمحور حول تحقيق التسوية الشاملة والعادلة على أساس حل الدولتين، وفق مرجعيات الشرعية الدولية، وهو الأمر الذي يتطلب التهدئة الفورية ووقف المواجهات العسكرية في جميع الاتجاهات.


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