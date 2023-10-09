بايدن: 11 أميركيا على الأقل قتلوا في إسرائيل

وكالات - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إن 11 مواطنا أميركيا على الأقل من بين القتلى في إسرائيل بعد الهجمات التي نفذتها حماس ...



وأوضح بايدن في بيان: "بينما نواصل رؤية أهوال الهجوم الإرهابي المروع ضد إسرائيل في نهاية هذا الأسبوع ومئات المدنيين الأبرياء الذين قُتلوا، فإننا نشهد النطاق الهائل لهذه المأساة ومداها. ومن المؤسف أننا نعلم الآن أن ما لا يقل عن 11 مواطنًا أمريكيًا كانوا من بين القتلى، والعديد منهم اتخذوا منزلًا ثانيًا لهم في إسرائيل".





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وأضاف أن عددا آخر من المواطنين الأميركيين "ما زالوا في عداد المفقودين، ونحن نعمل مع المسؤولين الإسرائيليين للحصول على مزيد من المعلومات حول مكان وجودهم"



وذكر الرئيس الأميركي أنه يعتقد بأنه من "المحتمل أن يكون مواطنون أمريكيون من بين أولئك الذين تحتجزهم حماس. لقد وجهت فريقي للعمل مع نظرائهم الإسرائيليين في كل جانب من جوانب أزمة الرهائن، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخبارية ونشر خبراء من حكومة الولايات المتحدة للتشاور مع نظرائهم الإسرائيليين وتقديم المشورة لهم بشأن جهود استعادة الرهائن".



وأكد بايدن أنه في "هذه اللحظة الحزينة، يقف الشعب الأمريكي جنباً إلى جنب مع الإسرائيليين".



وأضاف الرئيس الأميركي أنه أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "مرة أخرى، عندما تحدثنا بالأمس أن الولايات المتحدة ستواصل التأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها وشعبها".