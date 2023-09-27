المغرب يفوز بتنظيم كأس أمم أفريقيا 2025 وكينيا وتنزانيا وأوغندا تستضيف نسخة 2027

فرانس 24 - منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف الأربعاء مهمة تنظيم تنظيم كأس أمم أفريقيا 2025 للمغرب فيما منح شرف تنظيم نسخة 2027 لملف مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا.



وكانت الجزائر سحبت ترشحها الثلاثاء بعد أن تنافست خلال الأشهر الماضية مع المغرب وملف مشترك بين نيجيريا وبنين على نسخة 2025، ومع السنغال وبوتسوانا وملف مشترك لكينيا وتنزانيا وأوغندا على نسخة 2027.





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فرانس24/ أ ف ب