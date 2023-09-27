Babnet

المغرب يفوز بتنظيم كأس أمم أفريقيا 2025 وكينيا وتنزانيا وأوغندا تستضيف نسخة 2027

Publié le Mercredi 27 Septembre 2023 - 12:48 قراءة: 0 د, 19 ث
      
فرانس 24 - منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف الأربعاء مهمة تنظيم تنظيم كأس أمم أفريقيا 2025 للمغرب فيما منح شرف تنظيم نسخة 2027 لملف مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وكانت الجزائر سحبت ترشحها الثلاثاء بعد أن تنافست خلال الأشهر الماضية مع المغرب وملف مشترك بين نيجيريا وبنين على نسخة 2025، ومع السنغال وبوتسوانا وملف مشترك لكينيا وتنزانيا وأوغندا على نسخة 2027.

...

فرانس24/ أ ف ب


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273963


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأربعاء 27 سبتمبر 2023 | 12 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:37
18:11
15:35
12:17
06:11
04:45
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet28°
28° Babnet
الــرياح:
7.72 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-22
29°-20
29°-21
28°-20
28°-20
  • Avoirs en devises
    26195,3

  • (26 sept)
  • Jours d'importation
    115
  •              1 € = 3,35946 DT        1$ =3,16961 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 sept)   352,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*