ميلوني ترحب باقتراح ماكرون لمكافحة الهجرة غير الشرعية

رحبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، يوم الاثنين، باقتراح قدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.



وقالت ميلوني: "أرحب باهتمام كبير باقتراح التعاون المقدم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مكافحة الهجرة غير الشرعية".





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وتابعت "من الواضح أنه يجب على إيطاليا وفرنسا والاتحاد الأوروبي العمل معًا لدعم الدول الأصلية للمهاجرين ومساعدة دول العبور على تفكيك الشبكات الإجرامية للمتاجرين بالبشر. وهذا هو الاتجاه الذي اتخذته الحكومة الإيطالية بالفعل والذي تريد اتباعه مع المؤسسات الأوروبية وحلفائها الأوروبيين".

(نوفا)