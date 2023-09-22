تفاصيل الاستراتيجية الأمريكية للتطبيع بين الرياض وتل أبيب

وكالات - في أعقاب إطلاق إسرائيل علاقات دبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين في عام 2020، تكثفت المفاوضات للتوصل إلى اتفاق تطبيع بين الدولة اليهودية والمملكة العربية السعودية، موطن المواقع الدينية الرئيسية، في الأشهر الأخيرة للإسلام السني، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.



ومن الممكن أن يعيد الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، هيكلاً جديداً وغير مسبوق للشرق الأوسط، ويحد من نفوذ بكين في المنطقة ويوقف التطور النووي الإيراني.





...



ومن بين الجوانب التي أبطأت حتى الآن وضع اللمسات النهائية على الاتفاقية كانت بلا شك طلبات الرياض لضمان إنشاء دولة فلسطينية، والتي يبدو من غير المرجح في الوقت الحالي أن تشارك فيها الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.



والأمر المؤكد هو الرغبة المعلنة لدى قادة البلدين في التوصل إلى اتفاق، وهو أمر لم يكن من الممكن تصوره قبل عشر سنوات على الأقل، فقد قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة بثتها شبكة فوكس نيوز، إن السعودية تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات.



وحول وجود محادثات تهدف إلى فتح علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل، قال ولي العهد السعودي "كل يوم نقترب"، فيما قال رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في اليوم نفسه في نيويورك، خلال لقائه مع رئيس الولايات المتحدة جو بايدن: "أعتقد أنه تحت قيادتك يمكننا إقامة علاقة بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وتعزيز السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وتحقيق المصالحة بين العالم الإسلامي والدولة اليهودية".



من جانبه، قال بايدن إن الولايات المتحدة تعمل منذ فترة طويلة نحو "واقع أفضل"، يتضمن "بناء شرق أوسط أكثر استقرارا وازدهارا"، مشيرا إلى أنه قبل عشر سنوات فقط لم تكن فكرة تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية واردة.



وتابع الرئيس الأمريكي أنه "لو تحدثنا أنا وأنت عن التطبيع مع السعودية قبل 10 سنوات، أعتقد أننا كنا سننظر إلى بعضنا البعض ونقول: من فعل ماذا؟".



وفي هذا الصدد، تحدثت وكالة "نوفا" مع الخبيرة روبرتا لا فورتيتسا، التي قالت لـ"نوفا": "منذ عدة أشهر، تناقش المملكة العربية السعودية وإسرائيل اتفاقًا لتطبيع علاقاتهما الثنائية، وذلك أيضًا تحت ضغط من الإدارة الأمريكية. وعلى الرغم من أن إسرائيل والمملكة العربية السعودية هما في الواقع من بين حلفاء واشنطن الرئيسيين في منطقة الشرق الأوسط، إلا أنه في السنوات الأخيرة، لم تكن العلاقات بين الولايات المتحدة وكلا البلدين في الشرق الأوسط سهلة دائمًا".



ووفقا للخبير، "على الجبهة السعودية، وبالتالي فإن الاتفاق المباشر بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، مع عدم تواجد الولايات المتحدة كثيرًا في الخلفية، يمكن أن يحقق ميزة، من وجهة نظر واشنطن، سياسة أكثر حذرًا ومدروسة من قبل الرياض في المقارنات مع بكين وبشكل عام نهج استراتيجي أقل جرأة" على الجانب السعودي.



وكما ذكرنا، هناك بعض العوائق الداخلية داخل إسرائيل التي قد تعيق المفاوضات، حيث قال مسؤول إسرائيلي من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لصحيفة إيلاف الإلكترونية المملوكة للسعودية ومقرها لندن، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن الرياض ستخبر الولايات المتحدة بذلك.



ومن شأن الطبيعة "المتطرفة" للحكومة اليمينية في إسرائيل بقيادة نتنياهو أن "تنسف أي إمكانية للتقارب مع الفلسطينيين، وبالتالي مع السعوديين". وبحسب ما ورد تم إحباط المملكة العربية السعودية من اتفاق سلام محتمل بسبب "قبول" نتنياهو لمطالب بعض أعضاء الحكومة، مثل وزير الأمن القومي، إيتامار بن جفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريش. وفي الواقع، يعارض اليمين المتطرف الإسرائيلي أي تنازل لصالح الفلسطينيين.



وفي هذا الصدد قال المحلل لا فورتيتسا: "على الرغم من التفاؤل العام لدى الجانبين، الإسرائيلي والسعودي، بشأن التوصل إلى اتفاق، إلا أن الأخبار العديدة المتعلقة بالمفاوضات الجارية لا تزال متضاربة في كثير من الأحيان. وعلى الجبهة الإسرائيلية، في الواقع، ظهر هذا الاتفاق المحتمل بشكل متزايد ليس فقط كلعبة سياسية إقليمية، ولكن أيضًا كجزء أساسي في إدارة العلاقات الداخلية المعقدة والصعبة داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها. تختلف المواقف بشأن البنية المستقبلية للعلاقات مع الرياض، في الواقع، بشكل واضح تمامًا داخل الأغلبية الحكومية المركبة: إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقال، متبعاً نفس نهج الواقعية السياسية النموذجي للعملية الإبراهيمية المصممة بالفعل مع المغرب والبحرين والسودان، إنه مستعد لتقييم طلبات الرياض المتعلقة ببعض التنازلات للفلسطينيين، ومن ناحية أخرى، فإن أحزاب اليمين المتطرف المندمجة في الائتلاف الحكومي، ولا سيما الصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتريتش والجبهة اليهودية الوطنية بزعامة ايتمار بن جفير، سلطت الضوء على نطاق واسع على عدم توفرها المطلق لأي تنازل للفلسطينيين".



وحتى بالنسبة للرياض، فإن "تطبيع العلاقات مع إسرائيل هو لعبة يجب ممارستها بتوازن حذر. وفي الواقع، فإن المملكة العربية السعودية، الراعي للأماكن المقدسة في الإسلام، تخاطر بأن يتهمها العالم العربي والإسلامي بأنها الدولة التي تخلوا عن القضية المشتركة المتمثلة في القدس الحرة. ولهذا السبب على وجه التحديد، فإن محمد بن سلمان نفسه، رغم أنه بدا واثقًا من التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، لم يفشل في التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في المفاوضات الجارية. وفي الواقع، وضعت الرياض كشرط للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل خطوات ملموسة جديدة نحو إنشاء دولة فلسطينية والبحث عن حل عادل لملايين اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم الذين تستضيفهم مخيمات اللاجئين"، على حد قول لا فورتيتسا، التي استطردت بالقول "لكن مصالح الرياض لا تقتصر على حماية مصالح الشعب الفلسطيني. وإلى جانب هذه الشروط، قدمت الرياض أيضًا رغبات أخرى، هذه المرة لحليفتها الخارجية، الراعي والمروج للاتفاق مع إسرائيل: إنشاء معاهدة دفاع أمريكية للمنطقة، وقيود أقل على بيع الأسلحة والمساعدة في تطوير برنامجها النووي المدني".



ومن الجدير بالذكر أيضًا أن مسألة التطبيع بين إسرائيل والسعودية مرتبطة بدور إيران في المنطقة. وإذا كان صحيحاً أن بكين توسطت في مارس الماضي للتقارب بين الرياض وطهران، فمن الصحيح أيضاً أن البلدين يتنافسان على دور القوة داخل العالم الإسلامي.



المملكة العربية السعودية، في الواقع، هي شعار الإسلام السني، في حين أن إيران هي شعار الإسلام الشيعي. وفي نيويورك، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الاتفاق بين إسرائيل والسعودية لتطبيع العلاقات سيكون "طعنة في الظهر للشعب الفلسطيني ومقاومته".



إلى ذلك، أكد الرئيس الإيراني أن طهران لن تتنازل عن حقوقها في مجال الطاقة النووية، مضيفا أنه يتوقع "خطوات ملموسة" من الدول الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني المبرم بين إيران والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا) للامتثال لشروط الاتفاق النووي.



ووصفت لا فورتيتسا إيران بأنها "رابع لاعب رئيسي غير لاعب في هذه المفاوضات بشأن اتفاق ثنائي بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل"، مشيرة إلى أن "عملية التوازن التي يتعين على الرياض القيام بها، في الواقع، لا يتم التعبير عنها فقط فيما يتعلق بدورها داخل العالم الإسلامي، ولكن أيضًا في علاقاتها مع طهران. وبفضل إعادة الاصطفاف الإقليمي بين البلدين، بعد اتفاق مارس، شهدت الرياض تحسناً في وضعها الأمني القومي، خاصة بسبب التأثيرات الإيجابية التي أحدثتها على المسرح اليمني. إن أي اتفاق محتمل بين الرياض وإسرائيل يمكن أن يقوض بنية العلاقات الإقليمية كما تم تحديدها، على الأقل في جوانبها الأولية، في بكين في مارس الماضي".



(نوفا)