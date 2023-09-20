Babnet

أردوغان يلتقي نتنياهو في نيويورك ويناقشان جهود تطبيع العلاقات مع السعودية

Publié le Mercredi 20 Septembre 2023 - 08:51 قراءة: 0 د, 42 ث
      
وكالات - التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بأن لقاء أردوغان ونتنياهو جرى بالبيت التركي، وجرى خلاله بحث القضايا الدولية والإقليمية، والعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وآخر التطورات المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

...

وأوضح أردوغان أن تركيا يمكنها القيام بعمل مشترك مع إسرائيل في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وأضاف قائلا: "يتعين علينا جميعا العمل معا من أجل عالم يسود فيه السلام".



بدورها، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن نتنياهو ناقش مع أردوغان جهود تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية، مبينة أن مكتب نتنياهو أعلن أن الجانبين اتفقا على "تنسيق الزيارات المتبادلة في المستقبل القريب".

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن أردوغان مهتم بترتيب رحلة إلى إسرائيل في أقرب وقت ممكن للصلاة في المسجد الأقصى.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273541


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأربعاء 20 سبتمبر 2023 | 5 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:49
18:22
15:42
12:20
06:05
04:38
الرطــوبة:
% 74
Babnet
Babnet34°
28° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-27
33°-26
33°-24
28°-23
27°-21
  • Avoirs en devises
    26362,8

  • (19 sept)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,36177 DT        1$ =3,15267 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 sept)   1333,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*