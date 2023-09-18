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الهاني: تحولت من شاهد إلى مشتبه فيه بالضلوع في جريمة إرهابية

Publié le Lundi 18 Septembre 2023 - 07:26 قراءة: 0 د, 30 ث
      
قال الاعلامي زياد الهاني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك انه استدعي من قبل الفرقة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالحرس الوطني بالعوينة كشاهد في قضية التسجيل المنسوب للونيسي وغادر الفرقة ليلا كمشتبه فيه بالضلوع في جريمة إرهابية ".

وفي تصريح لاذاعة IFM صباح الاثنين تحدث زياد الهاني عن مثوله أمام الفرقة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالحرس الوطني بالعوينة يوم الجمعة الماضي مضيفا أنه سيمثل اليوم أمام نفس الفرقة لاستكمال الأبحاث...

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