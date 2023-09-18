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السلطات الأمريكية تناشد المواطنين البحث عن مقاتلة من طراز "إف-35" قفز الطيار منها

Publié le Lundi 18 Septembre 2023 - 06:13 قراءة: 0 د, 40 ث
      
وكالات - يبحث الجيش الأميركي عن طائرة "إف 35" مفقودة، وطلب "مساعدة الجمهور" في هذه المهمة، بعد أن تسبب حادث في قفز قائدها بعد ظهر الأحد.

وقالت قاعدة تشارلستون المشتركة على "فيسبوك"، ومقرها ولاية ساوث كارولينا، إن الطائرة كانت من طراز "إف 35" وتابعة لقاعدة مشاة البحرية الجوية.

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وقفز الطيار بسلام ونقل إلى مركز طبي، لكن موقع الطائرة لا يزال مجهولا.


وأضافت قاعدة تشارلستون المشتركة: "استنادا إلى آخر موقع معروف للطائرة وبالتنسيق مع إدارة الطيران الفيدرالية، فإننا نركز اهتمامنا شمالي مدينة تشارلستون، حول بحيرتي مولتري وماريون".

وتابعت القاعدة: "يطلب من الجمهور التعاون مع السلطات العسكرية والمدنية، مع استمرار جهود البحث".

وطلبت من "أي شخص لديه معلومات حول مكان وجود الطائرة، الاتصال بمركز عمليات الدفاع التابع للقاعدة".

وتعمل القاعدة مع قاعدة مشاة البحرية الجوية في بوفورت للمساعدة في تحديد موقع المقاتلة المفقودة، ونشرت فرق الطوارئ في محاولة للعثور عليها.


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