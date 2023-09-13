بوتين يلتقي كيم جونغ أون في قاعدة مطار فوستوشني الفضائية الروسية

وكالات - التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الأربعاء، في قاعدة مطار فوستوتشني الفضائية الواقعة في مقاطعة ِآمور الروسية.



وتوقف قطار الزعيم الكوري الشمالي على القضبان بالقرب من مبنى التثبيت والاختبار بالمطار. وجرت مراسم استقبال كيم جونغ أون بمشاركة رئيس اللجنة الحكومية الدولية لروسيا وكوريا الديمقراطية ووزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي ألكسندر كوزلوف، ورئيس دائرة بروتوكول الدولة بوزارة الخارجية الروسية إيغور بوغداشيف.





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ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المطار الفضائي من إقليم بريموري، حيث شارك، أمس الثلاثاء، في أعمال منتدى الشرق الاقتصادي.



وتحدث بوتين وكيم جونغ أون لفترة وجيزة خلال الاجتماع.



وبعد ذلك سيجري بوتين وكيم جونغ أون مفاوضات سواء بمشاركة الوفود، أو ربما وجها لوجه. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، سابقا، إن زعيمي البلدين سيناقشان قضايا التعاون الثنائي بما في ذلك العلاقات التجارية والاقتصادية والتبادلات الثقافية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الوضع في المنطقة والشؤون الدولية بشكل عام.





