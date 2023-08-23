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"الطيران المدني الروسية": بريغوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت وقتل فيها 10 أشخاص

Publié le Mercredi 23 Août 2023 - 18:22 قراءة: 0 د, 27 ث
      
وكالات - لقي يفغيني بريغوجين مصرعه في تحطم الطائرة الخاصة التي كانت تقله من موسكو إلى سان بطرسبورغ بحسب ما أعلنته هيئة الطيران المدني الروسية، وقتل معه 9 أشخاص آخرين.

تحطمت طائرة رجال الأعمال الخاصة من طراز "إمبراير" في مقاطعة تفير، وقُتل جميع من كان على متنها، وذكر بيان المكتب الصحفي لهيئئة الطيران المدني الروسية ان يفغيني بريغوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت

...

وقال البيان: "كانت الطائرة من طراز (إمبراير) في رحلة لها من مطار شيريميتيفو بموسكو إلى مدينة سان بطرسبورغ. وكان على متنها 3 طيارين و7 ركاب. وجميعهم لقوا حتفهم".


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