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عمرة ماني ونجوم النصر السعودي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

Publié le Vendredi 04 Août 2023 - 12:39 قراءة: 0 د, 49 ث
      
حرص السنغالي ساديو ماني وعبد الله مادو ثنائي النصر السعودي، على شرف أداء العمرة في مكة بعد انتهاء دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ونجح النصر في التأهل إلى دور الـ8 من البطولة بعد تعادله مع الزمالك 1-1 مساء أمس الخميس، واحتفل اللاعبون بهذا الإنجاز بأداء العمرة في مكة المكرمة.

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وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي لفيديو يظهر عددا من نجوم الفريق يتقدمهم ساديو ماني وسيكو فوفانا ووليد عبد الله في المسجد الحرام، وقد أحدث ردود فعل متباينة بين الإشادة والانتقاد.

وأشاد العديد من المغردين عبر "تويتر" بتصرف نجوم النصر وتمنوا دخول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا في الإسلام وأداءهم مناسك العمرة مستقبلا، فيما انتقد البعض المبالغة باستخدام الهواتف المحمولة في هذا المكان المقدس.

وضم النصر ماني قادما من بايرن ميونخ وشارك في مواجهة الزمالك رغم وصوله السعودية قبل يومين فقط من موعد المباراة.

ومن المقرر أن يواجه النصر الرجاء المغربي في دور الـ8 من كأس الملك سلمان، فيما ينتظر الجميع مواجهة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال.


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