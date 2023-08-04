عمرة ماني ونجوم النصر السعودي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

حرص السنغالي ساديو ماني وعبد الله مادو ثنائي النصر السعودي، على شرف أداء العمرة في مكة بعد انتهاء دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.



ونجح النصر في التأهل إلى دور الـ8 من البطولة بعد تعادله مع الزمالك 1-1 مساء أمس الخميس، واحتفل اللاعبون بهذا الإنجاز بأداء العمرة في مكة المكرمة.





...