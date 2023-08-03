بعد زواج دام 18 عاما.. رئيس وزراء كندا ينفصل عن زوجته

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وزوجته صوفي الأربعاء إنهما انفصلا، وذلك في إعلان غير متوقع وضعا به نهاية لزواجهما الذي دام 18 عاما.



وكان ترودو (51 عامًا) وصوفي غريغوار ترودو (48 عاما) قد تزوجا في ماي 2005، ولديهما 3 أطفال هم إيلا غريس (14 عاما) وزافير (15 عاما) وهادريان (6 أعوام).





وعملت صوفي ترودو مراسلة تلفزيونية قبل زواجها، وكانا يعرفان بعضهما منذ مرحلة الطفولة، والتقيا من جديد عام 2003 أثناء مباراة خيرية، وقد تمت خطبتهما وتزوجا عام 2005.وقال ترودو، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام: "مرحبا بكم جميعا، نود أنا وصوفي أن نطلعكم على أننا اتخذنا قرار الانفصال، بعد إجراء العديد من النقاشات الجدية والصعبة"، وأضاف: "كما هو الحال دائما، سنظل عائلة قريبة تتمتع بحب عميق واحترام لبعضنا البعض ولكل شيء بنيناه وسنواصل بناؤه، ومن أجل أطفالنا، نطلب منكم احترام خصوصيتنا وخصوصياتهم".وذكر مكتب رئيس الوزراء الكندي، في بيان، أن ترودو وصوفي "وقعا اتفاقا قانونيا لضمان اتخاذ جميع الخطوات القانونية والأخلاقية فيما يتعلق بقرارهما للانفصال"، وطلب المكتب ترودو "احترام خصوصية الأسرة".