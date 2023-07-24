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القضاء العراقي يمضي بإجراءات طلب تسليم سلوان موميكا من السويد

سلوان موميكا
Publié le Lundi 24 Juillet 2023 - 18:09 قراءة: 0 د, 54 ث
      
وكالات - أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين، عن مضيه في الإجراءات القانونية الخاصة باسترداد اللاجئ، سلوان موميكا، الذي دنس المصحف وأحرقه في السويد.

وذكر مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان أن رئيسه فائق زيدان "ناقش ملف موميكا خلال مشاركته يوم أمس باجتماع الرئاسات الأربع".

...

وأوضح أن "اجتماعات الرئاسات الأربع تطرقت أيضا إلى الإجراءات الخاصة بضمان أمن البعثات الدبلوماسية ومحاسبة مرتكبي جريمة حرق وتخريب مقرات البعثات الدبلوماسية".

وأثار سلوان موميكا، اللاجئ العراقي في السويد، موجتي غضب في أقل من شهر لتدنيس نسختين من القرآن في ستوكهولم، وحرق إحداها.

وفي 28 يونيو الماضي، داس الرجل الذي يبلغ من العمر 37 عاما نسخة من القرآن قبل أن يدس فيه قطعا من لحم خنزير ويحرق صفحات منها أمام أكبر مسجد في ستوكهولم يوم عيد الأضحى.

كما نظم الأسبوع الماضي تجمعا جديدا، سمحت به الشرطة السويدية، وداس خلاله نسخة من القرآن ومزق صفحات منه أمام سفارة العراق.

وأثار التجمعان وترخيص الشرطة بتنظيمهما أزمة دبلوماسية بين العراق والسويد، مع طرد العراق للسفيرة السويدية وتنديدات واسعة من دول عربية وإسلامية.

واقتحم مئات المحتجين سفارة السويد ببغداد، ثم أحرقوها تعبيرا عن رفضهم للسماح بهذا النوع من التجمعات.


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