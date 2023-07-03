ارتفاع طفيف لأسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، الاثنين، بعد أن هبطت في التعاملات المبكرة بالأسواق الآسيوية، حيث قوبلت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة بتوقعات بتقليص الإمدادات في ظل التخفيضات التي أعلنتها مجموعة أوبك+.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.08 بالمئة إلى 75.47 دولار للبرميل بعد أن استقرت على ارتفاع 0.8 بالمئة يوم الجمعة. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 0.08 بالمئة مسجلا 70.70 دولار بعد أن أغلق مرتفعا 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة.





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وهبط برنت للربع الرابع على التوالي بنهاية يونيو بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط انخفاضا فصليا ثانيا حيث تباطأ أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، في الربع الثاني.