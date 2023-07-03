Babnet

ارتفاع طفيف لأسعار النفط

Publié le Lundi 03 Juillet 2023 - 06:49 قراءة: 0 د, 33 ث
      
ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، الاثنين، بعد أن هبطت في التعاملات المبكرة بالأسواق الآسيوية، حيث قوبلت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة بتوقعات بتقليص الإمدادات في ظل التخفيضات التي أعلنتها مجموعة أوبك+.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.08 بالمئة إلى 75.47 دولار للبرميل بعد أن استقرت على ارتفاع 0.8 بالمئة يوم الجمعة. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 0.08 بالمئة مسجلا 70.70 دولار بعد أن أغلق مرتفعا 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

...

وهبط برنت للربع الرابع على التوالي بنهاية يونيو بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط انخفاضا فصليا ثانيا حيث تباطأ أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، في الربع الثاني.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269179


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 03 جويلية 2023 | 15 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:32 19:44 16:14 12:31 05:05 03:14
Babnet
27°
 Babnet32° Babnet % 57 :الرطــوبة
تونــس Babnet23°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2333°-2334°-2439°-2641°-28
  • Avoirs en devises
    22793,4

  • (30 juin)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,37605 DT        1$ =3,08893 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 juin)   349,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*