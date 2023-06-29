وزير الخارجية الإيطالي يشير إلى إحتمال توقيع اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل

أشار وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في تصريح صحفي ببروكسل إلى إحتمال المضي قدما في الاتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي بعد ثلاث أيام من عيد الإضحى، وفق ما ذكرت وكالة نوفا للأنباء.



وقال "لنترك العمل للمفاوضين " مؤكدا بأنه من "المهم أن تجد تونس دعما سياسيا من الاتحاد الأوروبي وأن يدرك الجميع مدى أهمية استقرار ذلك البلد لكامل منطقة شمال إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​ ".

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وقال "لنترك العمل للمفاوضين " مؤكدا بأنه من "المهم أن تجد تونس دعما سياسيا من الاتحاد الأوروبي وأن يدرك الجميع مدى أهمية استقرار ذلك البلد لكامل منطقة شمال إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​ ".

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وجدد التأكيد أن "إيطاليا ملتزمة بقوة في هذا الاتجاه" لافتا إلى أن المسألة "لا تتعلق بالهجرة فحسب، وإنما هي أوسع بكثير".



(نوفا)