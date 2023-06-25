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بحضور تبون.. جيش الجزائر يجري مناورات ضخمة باستخدام أسلحة روسية ثقيلة

Publié le Dimanche 25 Juin 2023 - 21:07 قراءة: 0 د, 29 ث
      
وكالات -
أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على مناورات "فجر 2023"، التي تم خلالها تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية.

وأفاد مكتب الرئيس الجزائري في وقت سابق اليوم، بوصوله إلى ميدان الرمي والمناورات بولاية الجلفة، الناحية العسكرية الأولى للإشراف على تنفيذ المناورات.

...

ونفذت وحدات الفرقة 12 للمشاة الميكانيكية بالجلفة هذه المناورات مدعومة بوحدات من مختلف القوات والأسلحة، وذلك في إطار اختتام برنامج تحضير القوات لسنة 2022-2023.

واستخدمت القوات الجزائرية خلال المناورات أسلحة روسية ثقيلة، إلى جانب منظومة "تور" الصاروخية، وفق ما نقله خبراء عسكريون.



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