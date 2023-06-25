بحضور تبون.. جيش الجزائر يجري مناورات ضخمة باستخدام أسلحة روسية ثقيلة

وكالات -

أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على مناورات "فجر 2023"، التي تم خلالها تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية.



وأفاد مكتب الرئيس الجزائري في وقت سابق اليوم، بوصوله إلى ميدان الرمي والمناورات بولاية الجلفة، الناحية العسكرية الأولى للإشراف على تنفيذ المناورات.





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