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الاتحاد الأوروبي: نتابع الوضع عن كثب في روسيا

Publié le Samedi 24 Juin 2023 - 12:29 قراءة: 0 د, 58 ث
      
وكالات -
أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أنه يراقب عن كثب الوضع في روسيا، وعلى اتصال مستمر بالزعماء الأوروبيين والشركاء في "مجموعة السبع".

وأضاف: "من الواضح أن هذه قضية روسية داخلية، ودعمنا لأوكرانيا وزيلنسكي لن يتزعزع".

...

من جهته، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن برلين تتابع عن كثب الأحداث في روسيا، كما أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يراقب الوضع وأن تركيز فرنسا ما زال منصبا على دعم أوكرانيا.

وأفاد مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، بأنها تراقب عن كثب الأحداث، وأن وزيرة الخارجية حثت الإيطاليين المقيمين في روسيا على توخي الحذر.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن المملكة وحلفاءها "يراقبون عن كثب الوضع" في روسيا، وحث "جميع الأطراف على تحمل المسؤولية وحماية المدنيين".
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وأضاف: "نحن على اتصال مع حلفائنا وسأتحدث إلى بعضهم في وقت لاحق اليوم والأهم من ذلك هو أن تتصرف جميع الأطراف بمسؤولية".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة ألقاها صباح اليوم السبت، أن من نظموا التمرد المسلح وصوبوا سلاحهم على رفاقهم في القتال خانوا روسيا، ولن يفلتوا من العقاب.


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