تركيا تعتقل "ذئبا منفردا" خطط لهجوم كبير في إسطنبول

وكالات -
وخلصت الفرق الأمنية إلى أنه "إرهابي منفرد"، كان يبحث عن طريقة لتنفيذ عملية انتحارية في إسطنبول.
اعتقلت قوات الأمن التركية أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، كان يعتزم تنفيذ عملية إرهابية كبيرة في إسطنبول.
وعثرت في المنزل الذي كان يقيم فيه الداعشي في باهجلي إفلر، على مسدسين ومجلتين ومواد تستخدم في صنع القنابل.
وعثرت في المنزل الذي كان يقيم فيه الداعشي في باهجلي إفلر، على مسدسين ومجلتين ومواد تستخدم في صنع القنابل.
وخلصت الفرق الأمنية إلى أنه "إرهابي منفرد"، كان يبحث عن طريقة لتنفيذ عملية انتحارية في إسطنبول.
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