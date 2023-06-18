البرازيل تفوز على غينيا 4-1 في مباراة لمكافحة العنصرية

فاز منتخب البرازيل، على نظيره الغيني 4-1 في مباراة ودية في برشلونة يوم السبت.

وسجل جولينتون ورودريجو وإيدر ميليتاو وفينيسيوس جونيور أهداف منتخب البرازيل بطل العالم خمس مرات والذي ارتدى زيا كاملا باللون الأسود في الشوط الأول للترويج لحملة لمكافحة العنصرية.



وهذه أول مباراة من اثنتين للبرازيل أمام منتخبين أفريقيين لدعم فينيسيوس مهاجم ريال مدريد الذي تعرض لإساءات عنصرية في مباراة بالبطولة الإسبانية أمام بلنسية الشهر الماضي، وهي الواقعة العاشرة التي تستهدف اللاعب كما ذكر تقرير لرابطة البطولة الإسبانية إلى مدعين.



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