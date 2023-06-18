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البرازيل تفوز على غينيا 4-1 في مباراة لمكافحة العنصرية

Publié le Dimanche 18 Juin 2023 - 08:12 قراءة: 0 د, 56 ث
      
فاز منتخب البرازيل، على نظيره الغيني 4-1 في مباراة ودية في برشلونة يوم السبت.
وسجل جولينتون ورودريجو وإيدر ميليتاو وفينيسيوس جونيور أهداف منتخب البرازيل بطل العالم خمس مرات والذي ارتدى زيا كاملا باللون الأسود في الشوط الأول للترويج لحملة لمكافحة العنصرية.

وهذه أول مباراة من اثنتين للبرازيل أمام منتخبين أفريقيين لدعم فينيسيوس مهاجم ريال مدريد الذي تعرض لإساءات عنصرية في مباراة بالبطولة الإسبانية أمام بلنسية الشهر الماضي، وهي الواقعة العاشرة التي تستهدف اللاعب كما ذكر تقرير لرابطة البطولة الإسبانية إلى مدعين.
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وفي مباراته الدولية الأولى افتتح جولينتون لاعب وسط نيوكاسل يونايتد التسجيل في الدقيقة 26 من متابعة لكرة مرتدة قرب المرمى.
وضاعف رودريجو التقدم بعد خمس دقائق بتسديدة لا تصد بعد انطلاقة من اليمين.
واستغل جيراسي سيرهو غياب تركيز دفاع البرازيل لتقلص غينيا الفارق من ضربة رأس بعد هجمة مرتدة قبل أن يعيد ميليتاو الفارق بضربة رأس متقنة، وأكمل فينيسيوس الرباعية من ركلة جزاء قبل أربع دقائق من النهاية.
وتلتقي البرازيل مع السنغال في لشبونة يوم الثلاثاء.


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