الدولار يتراجع.. وانهيار تاريخي لـ الليرة التركية

وكالات -

تراجع الدولار الثلاثاء بشكل طفيف، مقابل سلة من العملات الرئيسية لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى له في شهرين بعد أن زاد الاتفاق الخاص بسقف الدين الأميركي من شهية المخاطرة، وذلك على الرغم من أن إقرار الاتفاق في الكونغرس قد يواجه صعوبات.



وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية 0.02 بالمئة إلى 104.28 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى في شهرين البالغ 104.42 نقطة والذي لامسه يوم الجمعة. ومن المتوقع أن ينهي المؤشر الشهر على ارتفاع قدره 2.5 بالمئة.





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