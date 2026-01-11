Babnet   Latest update 19:14 Tunis

ملتقى جهوي بصفاقس حول الزراعة خارج التربة يوم الاربعاء 29 جانفي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696389a23b3039.56886125_ehgonilqfjmkp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 11 Janvier 2026 - 18:08 قراءة: 1 د, 13 ث
      
تنظم، عمادة المهندسين التونسيين بصفاقس يوم الاربعاء 29 جانفي 2026، بمعهد الزيتونة بالجهة، الملتقى الجهوي حول "الزراعة خارج التربة: خيار استراتيجي للأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية".

وينعقد هذا الملتقى بمشاركة خبراء ومهنيين وأكاديميين وممثلين عن الهياكل المختصة، حيث سيتم تسليط الضوء على التجارب الحديثة والحلول المبتكرة في مجال الزراعة خارج التربة ودورها في مجابهة التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي.


وفي مواجهة تحديات مناخية غير مسبوقة، باتت تونس اليوم أمام حتمية الانتقال من النماذج الزراعية التقليدية إلى أنظمة أكثر صمودا وابتكارا.


وتبرز "الزراعة خارج التربة" كخيار استراتيجي لا محيد عنه، ليس فقط كبديل تقني، بل كركيزة أساسية لضمان الأمن الغذائي الوطني في ظل ندرة المياه وتقلص المساحات الزراعية.

وتعتبر تونس من أكثر الدول عرضة للإجهاد المائي، حيث تصنف تقارير دولية الموارد المائية التونسية بأنها "نادرة".

وفي هذا الصدد تكمن أهمية الزراعة خارج التربة، حيث تشير البيانات المتوفرة إلى قدرة هذه المنظومات على توفير ما بين 85% و90% من مياه الري مقارنة بالزراعة في التربة، بفضل اعتماد تقنية "الدورة المغلقة" التي تمنع الضياع بالتبخر أو التسرب في أعماق الأرض.

ولا تقتصر المزايا على اقتصاد الماء، بل تمتد لرفع الإنتاجية بشكل قياسي، فبينما ينتج المتر المربع الواحد من الطماطم في الأرض التقليدية نحو 15 كيلوغراماً كأقصى تقدير. ويمكن للزراعة المائية المتطورة في تونس أن تحقق عائداً يتراوح بين 40 و60 كيلوغراماً في ذات المساحة.

والزراعة خارج التربة ليست ترفا نكنولوجيا، بل هي رد فعل وطني على تغيرات جيوسياسية ومناخية تفرض على تونس إعادة اختراع فلاحتها والاستثمار في هذه التكنولوجيا هو استثمار في استقلال القرار الوطني.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321690

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Prochains matchs le 14 janvier

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 11 جانفي 2026 | 22 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 62
Babnet
Babnet15°
11° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-11
16°-9
19°-8
20°-9
17°-9
  • Avoirs en devises 25479,3
  • (09/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36691 DT
  • (09/01)
  • 1 $ = 2,88748 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/01)     1292,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/01)   26832 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026