ملتقى جهوي بصفاقس حول الزراعة خارج التربة يوم الاربعاء 29 جانفي 2026

تنظم، عمادة المهندسين التونسيين بصفاقس يوم الاربعاء 29 جانفي 2026، بمعهد الزيتونة بالجهة، الملتقى الجهوي حول "الزراعة خارج التربة: خيار استراتيجي للأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية".



وينعقد هذا الملتقى بمشاركة خبراء ومهنيين وأكاديميين وممثلين عن الهياكل المختصة، حيث سيتم تسليط الضوء على التجارب الحديثة والحلول المبتكرة في مجال الزراعة خارج التربة ودورها في مجابهة التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي.



وفي مواجهة تحديات مناخية غير مسبوقة، باتت تونس اليوم أمام حتمية الانتقال من النماذج الزراعية التقليدية إلى أنظمة أكثر صمودا وابتكارا.وتبرز "الزراعة خارج التربة" كخيار استراتيجي لا محيد عنه، ليس فقط كبديل تقني، بل كركيزة أساسية لضمان الأمن الغذائي الوطني في ظل ندرة المياه وتقلص المساحات الزراعية.وتعتبر تونس من أكثر الدول عرضة للإجهاد المائي، حيث تصنف تقارير دولية الموارد المائية التونسية بأنها "نادرة".وفي هذا الصدد تكمن أهمية الزراعة خارج التربة، حيث تشير البيانات المتوفرة إلى قدرة هذه المنظومات على توفير ما بين 85% و90% من مياه الري مقارنة بالزراعة في التربة، بفضل اعتماد تقنية "الدورة المغلقة" التي تمنع الضياع بالتبخر أو التسرب في أعماق الأرض.ولا تقتصر المزايا على اقتصاد الماء، بل تمتد لرفع الإنتاجية بشكل قياسي، فبينما ينتج المتر المربع الواحد من الطماطم في الأرض التقليدية نحو 15 كيلوغراماً كأقصى تقدير. ويمكن للزراعة المائية المتطورة في تونس أن تحقق عائداً يتراوح بين 40 و60 كيلوغراماً في ذات المساحة.والزراعة خارج التربة ليست ترفا نكنولوجيا، بل هي رد فعل وطني على تغيرات جيوسياسية ومناخية تفرض على تونس إعادة اختراع فلاحتها والاستثمار في هذه التكنولوجيا هو استثمار في استقلال القرار الوطني.