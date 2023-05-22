السعودية... ريانة برناوي تدخل التاريخ من الفضاء.. وهذه رسالتها الأولى

وكالات -

وظهرت ريانة في غاية الحماس في مقطع مصور إلى جانب علي ورائد فضاء آخر في فيديو مصور.وقالت ريانة في رسالتها الأولى كأول امرأة عربية تدخل التاريخ عبر بوابة الفضاء:"السلام عليكم من الفضاء.. شرف لنا جدا أن نكون في هذه الرحلة التاريخية كما ترونا نطفو ونحاول أن نثبت نفسنا، ونشكر قيادتنا وصاحب الرؤية ولي العهد لدعمه لهذه المهمة".وأضافت: "نحن الآن في عصر التمكين والازدهار.. ووصلنا إلى عنان السماء، وكل ما نحتاجه أن نحلم وأن نعمل على أحلامنا وبإذن الله سنصل".****وفي مقطع آخر بعث السعودي علي القرني رسالته من الفضاء، وقال فيها لعائلته: "أهلي أنا في الفضاء، الحلم تحقق، وإن شاءالله في المستقبل الكثير سينضمون لنا، وسنراكم قريبا من محطة الفضاء الدولية".***وبدأت المملكة العربية السعودية مهمة فضائية تاريخية بإرسال رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية، على متن مركبة "دراغون" الفضائية.وانطلق رائدا الفضاء السعوديان على متن الصاروخ "فالكون 9" الذي صنعته شركة "سبيس إكس"، في رحلة تنظمها شركة "أكسيوم سبيس" الأمريكية.ويرافق القرني والبرناوي، رائدة الفضاء السابقة في وكالة "ناسا" بيغي ويتسن ورائد الأعمال الأمريكي جون شوفنر، في الرحلة التي انطلقت من مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا.وتعد المملكة العربية السعودية ثاني دولة عربية توفد روادا إلى الفضاء، بعد دولة الإمارات التي أوفدت في العام 2019 رائد الفضاء هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية حيث قضى 8 أيام، كذلك أوفدت رائد الفضاء سلطان النيادي الذي دخل التاريخ كأول عربي يسير في الفضاء في أبريل الماضي.من الجدير ذكره، أن الإماراتيين المنصوري والنيادي، والسعوديين القرني وبرناوي، ليسوا أول رواد فضاء عرب، حيث شارك الأمير السعودي سلطان بن سلمان بن عبد العزيز في رحلة مكوك فضائي أمريكي عام 1985، كما شارك رائد الفضاء السوري محمد فارس في رحلة فضائية في عام 1987، كجزء من بعثة سورية سوفيتية مشتركة حينها.