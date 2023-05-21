السعوديان برناوي والقرني إلى محطة الفضاء الدولية الأحد

وكالات -

وكانت الهيئة السعودية للفضاء أعلنت، السبت، اكتمال الاستعدادات النهائية لرائدي الفضاء السعوديين ضمن طاقم المهمة العلمية، قبل التوجه إلى الفضاء الأحد.كما غرد رائد الفضاء الإماراتي الموجود حاليا في محطة الفضاء الدولية سلطان النيادي، قائلا: "على خطى أول رائد فضاء عربي الأمير سلطان بن سلمان آل سعود، تنطلق أول مهمة لرائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية".وتابع النيادي: "أترقب انطلاقهما، واللحظات التي سنصبح فيها أول 3 عرب يجتمعون في الفضاء. أتمنى للزميلين كل التوفيق وأشارككم هذه الصورة التي التقطتها للمملكة العربية السعودية".