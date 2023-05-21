Babnet

السعوديان برناوي والقرني إلى محطة الفضاء الدولية الأحد

Publié le Dimanche 21 Mai 2023 - 12:06 قراءة: 0 د, 33 ث
      
وكالات - ينطلق رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية، الأحد، ضمن المهمة "Ax-2" التي تضم أيضا رائدي الفضاء الأميركيين بيغي ويتسون وجون شيفنر.

وكانت الهيئة السعودية للفضاء أعلنت، السبت، اكتمال الاستعدادات النهائية لرائدي الفضاء السعوديين ضمن طاقم المهمة العلمية، قبل التوجه إلى الفضاء الأحد.

كما غرد رائد الفضاء الإماراتي الموجود حاليا في محطة الفضاء الدولية سلطان النيادي، قائلا: "على خطى أول رائد فضاء عربي الأمير سلطان بن سلمان آل سعود، تنطلق أول مهمة لرائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية".

وتابع النيادي: "أترقب انطلاقهما، واللحظات التي سنصبح فيها أول 3 عرب يجتمعون في الفضاء. أتمنى للزميلين كل التوفيق وأشارككم هذه الصورة التي التقطتها للمملكة العربية السعودية".

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266949


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأحد 21 ماي 2023 | 1 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:10 19:27 16:06 12:23 05:08 03:23
Babnet
21°
 Babnet22° Babnet % 58 :الرطــوبة
تونــس Babnet17°
9.73 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1723°-1626°-1626°-1724°-18
  • Avoirs en devises
    21820,7

  • (19 Mai)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,33177 DT        1$ =3,08331 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 Mai)   915,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    