الأتراك في الخارج يدلون بصوتهم في الجولة الثانية من الرئاسيات

وكالات - بدأ الناخبون الأتراك المقيمون في الخارج السبت الادلاء بصوتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.



وتوجه الناخبون في الخارج في العديد من الدول، السبت، إلى صناديق الاقتراع من أجل التصويت.



ففي إسبانيا بدأ الناخبون الأتراك الادلاء بصوتهم صباح اليوم في صناديق الاقتراع بالسفارة التركية في مدريد والقنصلية في برشلونة.



ويستمر تصويت الناخبين الأتراك في إسبانيا حتى 22 مايو/أيار الجاري، بين الساعة الثامنة صباحا والعاشرة مساء بالتوقيت المحلي.



كما توجه الناخبون الأتراك في الخارج إلى صناديق الاقتراع في دول عديدة، السبت، بينها أذربيجان وتركمانستان وقرغيزستان وأوزبكستان وكازاخستان.



وأعلنت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء الماضي أن التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستنطلق في الخارج يوم 20 مايو/ أيار الجاري.



وقالت الخارجية في تغريدة، الثلاثاء: "اعتبارا من 20 مايو، ستنطلق عملية التصويت في صناديق اقتراع ستضعها 151 ممثلية تركية لدى 73 دولة، في 167 مركزا".



وكشفت أن عملية التصويت في المنافذ الحدودية ستجري بين 20-28 مايو.



وفي 14 مايو الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية كل من مرشح "تحالف الجمهور" الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، ومرشح "تحالف أتا" (الأجداد) سنان أوغان.



وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وقليجدار أوغلو في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.



وحصل أردوغان على 49.52 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما نال قليجدار أوغلو 44.88 بالمئة، وسنان أوغان 5.17 بالمئة، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات الجمعة.



