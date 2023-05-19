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فيدو اليوم: متسوّل يتظاهر بالاعاقة ويهرب مسرعا بعد اكتشاف أمره‎‎

Publié le Vendredi 19 Mai 2023 - 16:19 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تداولت الجمعة 19 ماي، عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك مقطع فيديو يظهر فيه أحد المتسولين جالسا على الارض بطريقة توحي بأنه من ذوي لاعاقة لاستعطاف المارة.
وبعد ان تعرّف عليه احد المارة بأنه متحيل وقف على قدميه وهرول مسرعا هاربا ما اثار سخرية وضحك المارة بعد ان ظهر انه لا يعاني من اي اعاقة.
ويبدو ان المتسول الذي ظهر في الفيديو اعتاد حسب ما اشار اليه عديد النشطاء، على التسول في تونس العاصمة في محيط باب سعدون قبل ان يغير وجهته الي ولاية نابل.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 266853

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Vendredi 19 Mai 2023 à 16h 31m |           
Rond-point el Mourouj, place Barcelone etc..
de place en place


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