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الإمـارات تديـن "اعتداء جربة"

Publié le Jeudi 11 Mai 2023 - 12:29 قراءة: 0 د, 30 ث
      
دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الذي وقع بالقرب من كنيس الغريبة اليهودي بجزيرة جربة ، مساء أمس الأول الثلاثاء، وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص.

وأكدت الدكتورة إيمان السلامي سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية التونسية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأشادت سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية التونسية بيقظة وكفاءة الحكومة التونسية في التعامل مع هذه الأوضاع، معربة عن خالص تعازيها إلى حكومة الجمهورية التونسية وشعبها الشقيق ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا من جرّاء هذه الجريمة النكراء.

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