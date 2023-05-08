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22 قتيلا على الأقل بغرق قارب سياحي في الهند

Publié le Lundi 08 Mai 2023 - 06:34 قراءة: 0 د, 45 ث
      
وكالات - لقي 22 شخصا على الأقل حتفهم بغرق قارب سياحي من طابقين في ولاية كيرالا بجنوب الهند في وقت متأخر الأحد، وفق ما أفادت السلطات ووسائل إعلام محلية.

وقع الحادث في بلدة تانور الساحلية في منطقة مالابورام بولاية كيرالا، وشارك عشرات الأشخاص خلال الليل في البحث عن ناجين من القارب الذي كان مغمورا جزئيا بالمياه، حيث استخدم البعض الحبال لتثبيته بينما كان البعض الآخر في الماء ينظرون من خلال نوافذه.



وصرح ضابط من مركز شرطة تانور: "انتشلنا 22 جثة بينهم 15 امرأة و7 ذكور. هناك حوالي 6 أشخاص في المستشفى. وعمليات الإنقاذ جارية"، مضيفا أن ثلاثين شخصا كانوا على متن القارب.

وذكرت صحيفة "أونمانورما" المحلية أن 11 شخصا من عائلة واحدة بينهم ثلاثة أطفال لقوا حتفهم.

وقال ناجون لوسائل إعلام محلية إن العديد من الركاب لم يكونوا يرتدون سترات نجاة.

ولم يتضح على الفور سبب غرق القارب.

عبر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن تعازيه لأسر الضحايا.

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