البيلاروسية سابالينكا تحرز لقب بطولة مدريد للأساتذة للتنس

حققت اللاعبة البيلاروسية أرينا سابالينكا لقب بطولة مدريد الإسبانية الدولية،أمس السبت ، إحدى بطولات المحترفات للأساتذة ذات

الألف نقطة، بعد تغلبها على البولندية إيغا شفيونتيك في المباراة النهائية بمجموعتين مقابل مجموعة.

وتفوقت سابالينكا المصنفة الثانية عالميا على شفيونتيك المصنفة الأولى عالميا بواقع أشواط (6- 3 ، 3- 6 ، 6- 3 ) بعد مباراة ماراثونية استمرت لمدة ساعتين و25 دقيقة .

وبهذا الفوز، ثأرت سابالينكا لخسارتها أمام شفيونتيك في نهائي بطولة شتوتغارت الألمانية قبل أسبوعين، منهية في الوقت ذاته سلسلة من تسع مباريات من دون خسارة للبولندية التي تستعد للدفاع عن لقبها بطلة لرولان غاروس الفرنسية أواخر الشهر الحالي.

واللقب هو الثاني للاعبة البيلاروسية البالغة من العمر 25 عاما، في بطولة مدريد الإسبانية، بعد نسخة عام 2021 التي حسمتها على حساب الأسترالية أشلي بارتي.

كما أن اللقب هو الثالث لسابالينكا منذ مطلع العام الحالي بعد تتويجها في بطولة أستراليا المفتوحة محرزة أول بطولة كبرى لها، وقبلها في بطولة أديلاييد الاسترالية، والثالث عشر في مسيرتها في الملاعب الصفراء.

ويشار إلى أن سابالينكا باتت أكثر اللاعبات تحقيقا للانتصارات منذ مطلع العام الحالي مع 29 فوزا.



في المقابل، أخفقت شفيونتيك في حصد لقبها الأول في بطولة مدريد، ليتوقف رصيدها عند 12 بطولة طوال مسيرتها، وتكتفي بلقب وحيد هذا الموسم كان في بطولة قطر المفتوحة.



