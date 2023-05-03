Babnet

قتل 5 من جيرانه.. القبض على مرتكب الجريمة المروعة

Publié le Mercredi 03 Mai 2023 - 06:23 قراءة: 0 د, 42 ث
      
وكالات - تمكنت السلطات الأميركية، الثلاثاء، بعد مطاردة استمرت أياما من إلقاء القبض على مكسيكي متهم بقتل خمسة أشخاص من جيرانه بعد أن طلبوا منه التوقف عن التدرب على الرماية في حديقة منزله في تكساس، وفق ما أفاد مسؤول في الشرطة.

وقال غريغ كايبرز رئيس الشرطة في مقاطعة سان حاسينتو للصحافيين: "هذا الرجل بات لدينا الآن قيد الاحتجاز"، مضيفا أنه تم العثور عليه مختبئا في خزانة".

ونجح فرانسيسكو أوروبيسا في الفرار بعد إطلاقه النار، الجمعة، على جيرانه في بلدة صغيرة في كليفلاند.

وتراوحت أعمار ضحاياه بين 9 و31 عاما.

من جهته، أفاد تود ديلون المدعي العام لمقاطعة سان جاسينتو لشبكة "إن بي سي" أنه تم إلقاء القبض على أوروبيسا بولاية تكساس على بعد قرابة 17 ميلا من كليفلاند.

وبينما نشرت السلطات مئات من رجال إنفاذ القانون للبحث عن الشاب البالغ 38 عاما، عرضت أيضا مكافأة قدرها 80 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265882


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 03 ماي 2023 | 13 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:48 19:11 16:03 12:23 05:24 03:46
Babnet
18°
 Babnet24° Babnet % 68 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1523°-1424°-1429°-1532°-18
  • Avoirs en devises
    21940,8

  • (2 Mai)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,36292 DT        1$ =3,05175 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 Mai)   793,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    