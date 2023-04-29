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فيديو اليوم: سقوط شيرين على الركح في حفل بدبي

Publié le Samedi 29 Avril 2023 - 08:42 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أحييت الفنانة شيرين عبدالوهاب، حفل غنائي ضخم، أمس الجمعة، على مسرح كوكاكولا أرينا بدبي، وخلال الحفل سقطت على المسرح بسبب معدات الصوت، مما أدى إلى إصابتها بعلامات زرقاء في قدمها.

وقالت شيرين عبدالوهاب بعد سقوطها: «بكرة السوشيال ميديا هتمسك في لحظة وقوعي على المسرح.. بس ميقعش إلا الشاطر»، كما مازحت جمهورها، قائلة: «هطلب تعويض كبير يلا خلينا نؤمن مستقبل العيال».

ونشر عديد النشطاء صورة لكوكب الشرق أم كلثوم خلال سقوطها في احدى الحفلات وشبهوا سقوطها بسقوط شيرين.




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