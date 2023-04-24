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محمد بن راشد: "مترو دبي" يسجل ملياري راكب

Publié le Lundi 24 Avril 2023 - 06:29 قراءة: 0 د, 39 ث
      
وكالات - أعرب نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن فخره بالإنجاز الذي حققه "مترو دبي" بعد بلوغ عدد ركابه ملياري راكب، منذ افتتاحه في 2009.

وقال بن راشد في تغريدة عبر "تويتر": "وصل اليوم عدد ركاب مترو دبي ملياري راكب منذ افتتاحه في 9-9-2009. عدد قطاراته 129 قطارا.. وعدد محطاته 53 محطة.. وعدد ركابه يوميا يتجاوز 600 ألف، ونسبة الالتزام بمواعيده 99.7%".

وأضاف: "لم تكن فكرة مترو دبي مألوفة في المنطقة.. ولم تكن ثقافته مقبولة.. ولم يكن قراره متفقا عليه من أغلب المسؤولين، لكن المسؤولية تطلبت منا اتخاذ قرار غير مألوف وغير مقبول.. وأنجزنا ما وعدنا.. وفعلنا ما قلنا... حكمة: في لحظات اتخاذ القرارات الصعبة.. أسوأ خيار هو عدم اتخاذ قرار.. لأنه في هذه اللحظات تُصنع أقدار الدول والمجتمعات".


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