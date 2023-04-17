السيسي: مصر تسعى للحفاظ على عدم تصعيد الموقف بالسودان وما يجري فيه شأن داخلي

وكالات - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته باجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن مصر تسعى للحفاظ على عدم تصعيد الموقف في السودان، مشيرا إلى أن ما يجري في السودان شأن داخلي.



وقال السيسي: "مصر تسعى للحفاظ على عدم تصعيد الموقف في السودان".



وأضاف السيسي: "ما يجري في السودان شأن داخلي"، مؤكدا أن "موقف مصر ثابت في عدم التدخل في شؤون الدول".



كما شدد السيسي على "ضرورة إجراء مفاوضات في السودان لإنهاء الأزمة".



وأوضح قائلا: "القوات المصرية المتواجدة في السودان بهدف التدريبات فقط وليس لدعم طرف على حساب طرف".



