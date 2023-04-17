Babnet

جوتا وصلاح يتألقان.. وليفربول يسحق ليدز بستة أهداف

Publié le Lundi 17 Avril 2023 - 23:02 قراءة: 1 د, 0 ث
      
سجل البرتغالي ديوغو جوتا والمصري محمد صلاح هدفين لكل منهما، ليقودا ليفربول لفوز ساحق 6-1 على مضيفه ليدز يونايتد المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز، الإثنين.

وهز جوتا الشباك لأول مرة منذ أكثر من عام، بينما سجل كودي غاكبو وداروين نونيز هدفين آخرين، ليحقق ليفربول ثاني انتصار له خارج ملعبه في 2023.

ورفع ليفربول رصيده إلى 47 نقطة من 30 مباراة، متأخرا بـ9 نقاط عن نيوكاسل يونايتد الرابع الذي يحتل آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ولاحت بعض الفرص لليدز في الشوط الأول، لكن كما حدث في الخسارة 1-5 على ملعبه أمام كريستال بالاس في مباراته السابقة، عانى الفريق مشاكل دفاعية كبيرة.

ويبتعد ليدز بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط بعد 31 مباراة، وسجل لويس سينيستيرا هدف العزاء الوحيد.

وسجل صلاح الآن 9 أهداف في 6 مباريات بالدوري أمام ليدز، وهو رقم قياسي مشترك في ليفربول مع جوردون هودجسون، كما رفع النجم المصري رصيده إلى 26 هدفا هذا الموسم بعدما سجل هدفين رائعين.

وثار بعض الجدل بشأن هدف ليفربول الأول من غاكبو في الدقيقة 35، حيث طالب ليدز باحتساب لمسة يد على ترينت ألكسندر أرنولد أثناء بناء الهجمة، لكن لم يتدخل حكم الفيديو المساعد.

وهذا أول انتصار في 6 مباريات بجميع المسابقات لليفربول، الذي تبدو آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعيدة المنال.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265150


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 18 أفريل 2023 | 27 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:30 18:58 16:01 12:26 05:42 04:10
Babnet
14°
 Babnet22° Babnet % 72 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1022°-1225°-1423°-1623°-14
  • Avoirs en devises
    21715,9

  • (17 Avril)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,36200 DT        1$ =3,04176 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 Avril)   1190,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    