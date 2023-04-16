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مقتل اثنين من أسرة وزير المعادن السوداني بقصف على منزله

وزير المعادن السوداني محمد بشير أبو نمو
Publié le Dimanche 16 Avril 2023 - 23:13 قراءة: 0 د, 43 ث
      
وكالات - أعلن وزير المعادن السوداني محمد بشير نمو، يوم الاثنين، عن مقتل اثنين من أفراد أسرته واثنين من أفراد حمايته وشخص خامس بسقوط قذيفتين على منزله في الخرطوم.

وقال الوزير في منشور على فيسبوك:" سقطت قذيفتين متتابعتين لمدفع آربجى في منزلي بمدينة الخرطوم بحري في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، مما أدى إلى استشهاد إثنين من أفراد أسرتي و3 اخرون بينهم اثنين من الحراسات الشخصية أثناء تواجدهم بأحد غرف المنزل".

وأضاف:" نسأل الله الرحمة والمغفرة والعتق من النار للشهداء وعاجل الشفاء للجرحى، وبمناسبة هذه الحادثة أطلب صادقاً من قائدي الجيش والدعم السريع بضرورة وقف القتال فورا ومعالجة الخلافات عن طريق الحوار ، لأن اكبر خاسر من هذه الحرب هو المواطن السودانى".

من جهتها، قالت لجنة الأطباء المركزية إن 65 مدنيا لقوا حتفهم وجرح نحو 600 آخرين في اليوم الأول من اندلاع القتال بين الجيش والدعم السريع فيما قتل نحو خمسة وجرح ثمانون في اليوم الثاني.

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