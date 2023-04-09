حريق ضخم في هامبورغ الألمانية.. وتسرب مواد سامة

وكالات -

أعلنت شرطة مدينة هامبورغ الألمانية، اليوم الأحد، عن اندلاع حريق ضخم في منشأة تخزين، مشيرة إلى احتمال تصاعد مواد كيمياوية مع الدخان.كما حذرت السكان من احتمال وجود مواد سامة في الهواء بعد الحريق.وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم إجلاء نحو 140 شخصا وإنه لا يمكن على الفور تحديد مدى خطورة الوضع، مضيفاً أن سحابة من الدخان تتحرك صوب وسط المدينة.وبحسب قناة NDR الألمانية ومقرها هامبورغ، فإن الحريق بدأ الساعة الرابعة والنصف صباحاً - بالتوقيت المحلي- في نقطة توقف شاحنات والمواد المنبعثة هي كبريت الهيدروجين.كما بينت أن تقارير أولية أفادت بوقوع انفجارات بمكان الحادث، وهو ليس بعيدا عن مركز المدينة، مشيرة إلى أن سلطات الطوارئ أكدت أن الحريق خطر جدا على السكان.وأظهرت مقاطع فيديو، تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، دخانا كثيفا أسود يغطي المنطقة بكثافة منذ ساعات فجر اليوم، فيما كانت ألسنة اللهب مشتعلة بشكل كبير في المكان.هذا وبدأت الشرطة التحقيق في الحريق لمعرفة أسبابه.