مرّة أخرى... الخبير الهولندي يحذر من نشاط زلزالي كبير في هذا الموعد

وكالات -

وقال هوغربيتس إننا على موعد بما أسماه "تقارب الهندسة الكوكبية" في الفترة من 15 إلى 17 مارس، ما يعني أننا سنشهد حدوث نشاط زلزالي كبير تقريبا بين 16 و 19 مارس.وقد اشتهر هوغربيتس بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا المدمر في 6 فبراير الماضي، حيث كان قد نشر تحذيرا بوقوع الهزة الأرضية قبل 3 أيام من وقوعها.وكان الخبير الهولندي قد توقع مطلع الشهر الجاري حدوث زلزال كبير وقوي يوم 7 مارس، إلا أنه لم يتم تسجيل أي زلزال في هذا اليوم.وفي وقت سابق، كتب تغريدة جاء فيها: "أن الادعاء بأنه لا يوجد أساس علمي للتنبؤ بالزلازل هو ادعاء خاطئ".