أمير قطر يصدر أمرا بتعيين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء

أمير قطر يصدر أمرا بتعيين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء (قنا)
Publié le Mardi 07 Mars 2023 - 13:31 قراءة: 0 د, 42 ث
      
وكالات - أعلن الديوان الأميري في قطر أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر اليوم أمرًا أميريا بتعيين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيسًا لمجلس الوزراء وأمرًا أميريا بقبول استقالة الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني من منصبه رئيسًا لمجلس الوزراء.

ووفق الأمر الأميري، يتولى رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حقيبة وزارة الخارجية.

كما تمّ تعيين الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزيرًا للداخلية، بينما عُيّن خالد بن محمد العطية نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدولة لشؤون الدفاع.

وعُيّن سعد بن شريدة الكعبي وزيرًا للدولة لشؤون الطاقة، وعضوًا بمجلس الوزراء.

وقضى الأمر الأميري بأن يعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وأدى الوزراء الذين شملهم الأمر الأميري اليمين القانونية بالديوان الأميري صباح اليوم الثلاثاء أمام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد.

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