"هاتريك" في شوط واحد.. رونالدو يتألق مجددا مع النصر

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه في الدوري السعودي للمحترفين، وسجل 3 أهداف في شوط واحد.



وخلال مباراة النصر السعودي أمام ضمك، ضمن منافسات الدوري السعودي، سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف "هاتريك" في الشوط الأول.



وسجل رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة 18، قبل أن يضيف الثاني والثالث بقدميه اليسرى واليمنى، في الدقيقتين 23 و44.



وأضاف رونالدو ثاني "هاتريك" بقميص نادي النصر، بعد رباعيته في مرمى نادي الوحدة قبل أسابيع.



ورفع رونالدو غلته بالدوري السعودي إلى 8 أهداف، متسلقا سلم ترتيب الهدافين للمركز الرابع.



