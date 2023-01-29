استياء كبير من رونالدو في السعودية!

وبعد هذه الخسارة والإقصاء، صبت جماهير النصر جام غضبها على رونالدو، ووجهت له انتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أدائه المخيب في المباراة وعدم تمكنه من مساعدة الفريق في أحلك الظروف.وقال اللاعب السعودي السابق حسين عبد الغني عن رونالدو: "في المباراتين ضد الاتفاق والاتحاد كريستيانو رونالدو غير مقنع ومافيه أي إضافة للفريق واللي يزعل يزعل".وكتب أحد مشجعي النصر على "تويتر": "ما اقتنعنا وخل رونالدو يطلع من النصر قبل أن تحل الكارثة.. كريستيانو رونالدو أخرج من النصر.. كريستيانو رونالدو لم يقدم أي شيء. حتى جملة كروية لم يقدمها. هجمه واحده لم يقدمها. أرجوك أخرج من النصر.. النصر لن يتحمل النكسات بسببك.. خسر بطولة وخسر هيبته وقوته".أما مغرد آخر فبرر تراجع مستوى رونالدو لتقدمه في السن حيث كتب: "رونالدو شايب منتهي لاعب تشبع وتقدم في السن.. الكرة جهد وحركة ولياقة.. كل هذه الأشياء يفتقدها رونالدو.. رونالدو صفقة إعلامية ودعائية من جهات حكومية تضرر منها النصر وسيتضرر".في المقابل، دافع مغردون آخرون عن رونالدو وأرجعوا سبب خسارة النصر أمام الاتحاد إلى مدرب النصر رودي غارسيا ولاعبي الفريق الآخرين، حيث قال أحد المغردين: "فشل مدرب وليس رونالدو".بينما رأى مغردون آخرون أن لاعبي النصر لم يساعدوا رونالدو في الظهور بشكل جيد لعدم إيصال الكرة إليه.