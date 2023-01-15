ملكة جمال الولايات المتحدة تفوز بلقب ملكة جمال الكون

ملكة جمال الولايات المتحدة تفوز بلقب ملكة جمال الكون

Publié le Dimanche 15 Janvier 2023 - 06:36 قراءة: 0 د, 28 ث
      
وكالات - توجت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية أربوني غابرييل R'Bonney Gabriel بلقب ملكة جمال الكون في حفل أقيم في مدينة نيو أورلينز بجنوب الولايات المتحدة مساء أمس السبت.

وأصبحت ممثلة فنزويلا وصيفة لملكة جمال الكون.

وتأهلت 5 مشتركات الى الـTOP5 ضمن مسابقة ملكة جمال الكون الـ71، كلها من البلدان الواقعة في النصف الغربي من الكرة الأرضية، وهي فنزويلا، والولايات المتحدة، وبورتوريكو، وكوراساو وجمهورية الدومينيكان.

واستبعدت ممثلة روسيا آنا لينيكوفا (22 عاما)، الحاصلة على لقب "ملكة جمال روسيا - 2022"، وممثلة أوكرانيا فيكتوريا أباناسينكو من المعركة على التاج دون أن تتأهلا إلى نصف النهائي.


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