كيت بلانشيت تتألق في "غولدن غروب" وتحصد لقب أفضل ممثلة درامية

تألقت الأسترالية كيت بلانشيت في الحفل الثمانين لجوائز "غولدن غلوب"، وحصلت على لقب أفضل ممثلة درامية في المسابقة هذه السنة.



فازت بلانشيت في المسابقة عن فئة "أفضل ممثلة درامية" عن دورها في فيلم "TAR" الذي لعبت فيه دور قائدة لفرقة موسيقية، والذي ألفه وأخرجه تود فيلدمان، وعرض لأول مرة في سبتمبر 2022 في مهرجان البندقية السينمائي الدولي بدورته 79.



وتنافس على لقب أفضل ممثلة درامية في "غولدن غلوب" هذا العام أيضا أوليفيا كولمان عن فيلم "Empire of the Light"، وميشيل وليامز عن فيلم " Fabelmans".



كما حصل الممثل الأمريكي الشاب، أوستن بالتر على جائزة أفضل ممثل درامي في "غولدن غلوب" هذه السنة، وذلك عن دوره في فيلم "Elvis" الذي يحكي قصة مغني الروك آند رول الشهير الراحل، ألفس بريسلي.



أما جائزة أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني فذهب هذا العام للمثل الشهير، كيفن كوستنر، عن دوره في مسلسل يلو ستون".







