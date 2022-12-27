بعد تحليقات المسيّرات الكورية الشمالية.. واشنطن تطمئن سيئول

وكالات - أكدت الولايات المتحدة التزامها بضمان أمن كوريا الجنوبية، وذلك على خلفية اختراق طائرات مسيرة كورية شمالية أجواء كوريا الجنوبية.



وقال مسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي لوكالة "يونهاب"، يوم الاثنين: "نحن على اطلاع بشأن تحليقات الطائرات المسيرة لكوريا الشمالية عبر خط التماس، ونحن نجري تشاورات وثيقة مع كوريا الجنوبية بشأن طابع هذا التوغل".



وأضاف أن "التزام الولايات المتحدة لحماية كوريا الجنوبية لا يزال ثابتا".



يذكر أن 5 طائرات مسيرة من كوريا الشمالية دخلت أجواء كوريا الجنوبية يوم الاثنين 26 ديسمبر، وأقلعت طائرات ومروحيات كوريا الجنوبية لاعتراض المسيرات الشمالية.



وأسفر الحادث عن تعليق العديد من الرحلات الجوية في كوريا الجنوبية. كما تحطمت إحدى الطائرات التي أقلعت لاعتراض المسيرات الكورية الشمالية.



