بعد عزله.. فيديو يوثق اعتقال رئيس البيرو بيدرو كاستيو

وكالات - أعلنت النيابة العامة في البيرو توقيف الرئيس بيدرو كاستيو بعدما عزله الكونغرس من منصب رئيس الجمهورية، وعيّن مكانه نائبة الرئيس.





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عزل كاستيو

وقالت منسّقة فريق المدّعين العامّين المكلّفين ملفّ الفساد الحكومي ماريتا باريتو إن كاستيو الذي عزله الكونغرس بعيد ساعات على إصداره قرارا حلّ بموجبه هذه الهيئة التشريعية هو "موقوف".وبعد ساعات من إعلان عزله، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع محلية، فيديوهات توثق اعتقال كاستيو.البرلمان البيروفي الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، أعلن الأربعاء، عزل الرئيس اليساري كاستيو بتهمة "العجز الأخلاقي"، متجاهلا قرار الرئيس بحل البرلمان قبل ساعات.وافق 101 نائب من أصل 130 على عزل الرئيس في جلسة بثها التلفزيون بشكل مباشر رغم إعلان كاستيو حل البرلمان وحالة الطوارئ في البلاد.في وقت سابق، حضت واشنطن الرئيس البيروفي على العودة عن قراره حل البرلمان وهو إجراء نددت به نائبته دينا بولوارتي معتبرة إنه يشكل "انقلابا".كتبت السفيرة الأميركية في ليما ليزا كينا أن "الولايات المتحدة تحض بقوة الرئيس (بيدرو) كاستيو على العودة عن محاولته حل البرلمان وافساح المجال للمؤسسات الديمقراطية للعمل بموجب الدستور".نجا كاستيلو من قبل من اقتراحين آخرين لعزله كان آخرهما في مارس 2022.في ذلك الوقت، اتهمته المعارضة بالتدخل في قضية فساد يعتقد أن مقربين منه تورطوا فيها وبـ"الخيانة" بعدما أعلن استعداده لإجراء استفتاء على منح منفذ إلى المحيط الهادئ لبوليفيا المجاورة التي لا تطل على البحر.حمّلته المعارضة أيضا مسؤولية تكرار الأزمات الوزارية وتشكيل أربع حكومات في 8 أشهر وهو أمر غير مسبوق في البيرو.