المحرس: مواطنون يشتكون من ظاهرة سرقة الدراجات النارية


Publié le Mardi 06 Decembre 2022 - 19:48 قراءة: 0 د, 22 ث
      
اعرب اليوم الثلاثاء 06 ديسمبر 2022، احد المواطنين القاطن وسط مدينة المحرس الذي تعرض والده الي عملية سرقة لدراجته النارية، عن استياءه وغضب متساكني الجهة من انتشار ظاهرة السرقة خلال الفترة الأخيرة وسط المدينة وخاصة سرقة الدراجات النارية وفق تعبيره. وطالب بضرورة تدخل الوحدات الأمنية للإطاحة بشبكات السرقة وإرجاع المسروق لأصحابه.


ظاهرة السرقة بالمحرس تبعث الحيرة والاستياء الكبيرين في ظل انعدام الأمان وانه على السلطات التدخل وفرض الأمن والقضاء على مظاهر الإجرام بأنواعها.

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وائل الرميلي

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