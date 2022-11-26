المنتخب السعودي ينهزم أمام بولندا ويضيع فرصة التأهل


Publié le Samedi 26 Novembre 2022 - 16:14 قراءة: 0 د, 33 ث
      
انهزم المنتخب السعودي أمام نظيره البولندي بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022.


وجاء هدفا المنتخب البولندي من أقدام كل من بيوتر زيلينسكي في الدقيقة 39، وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 81.

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وبات في رصيد بولندا 4 نقاط، بعد فوزه اليوم وتعادله في أول مباراة أمام المكسيك.

أما المنتخب السعودي، فقد تجمد رصيده في 3 نقاط بعد فوزه على الأرجنتين بهدفين مقابل واحد.
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وكان رفاق سالم الدوسري يمنون النفس بالفوز على بولندا لضمان التأهل بصفة رسمية إلى الدور الثاني.

وفي وقت لاحق اليوم، سيواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره المكسيكي، حيث سيبحث زملاء ليونيل ميسي عن أول 3 نقاط لهم في مونديال قطر.

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