في الوقت القاتل.. إيران تهزم ويلز بجدارة وتعقد المجموعة

حقق المنتخب الإيراني أول انتصاراته في المونديال، بهدفين في الوقت القاتل، بمرمى ويلز، في المباراة الثانية بالمجموعة الثانية لمونديال قطر، لتنعش آمالها في مونديال قطر 2022.



