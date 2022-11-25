حقق المنتخب الإيراني أول انتصاراته في المونديال، بهدفين في الوقت القاتل، بمرمى ويلز، في المباراة الثانية بالمجموعة الثانية لمونديال قطر، لتنعش آمالها في مونديال قطر 2022.
في الوقت القاتل.. إيران تهزم ويلز بجدارة وتعقد المجموعة
| 11:00 Pays de Galles - Iran 0-2
14:00 Qatar - Senegal
17:00 Pays-Bas - Equateur
20:00 Angleterre - Etats-Unis
En continu...
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