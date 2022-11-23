المغرب يتعادل مع كرواتيا


Publié le Mercredi 23 Novembre 2022 - 13:04 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تعادل المنتخب المغربي في افتتاح مبارياته ببطولة كأس العالم 2022، في مباراة كان من الممكن أن يخطف بها هدف الفوز أمام الخصم الكرواتي.


وانتهت مباراة المغرب وكرواتيا بنتيجة 0-0، في افتتاح مباريات المجموعة السادسة بمونديال قطر 2022، في مباراة متكافئة بين الطرفين.

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ولعب "أسود الأطلس" بثقة كبيرة، لكنهم لم ينجحوا بصناعة الفرص المحققة، وخذلهم المهاجمون في الثلث الأخير من الملعب، بينما ظهر المنتخب الكرواتي بشكل "عادي"، مخالف لنسخة 2018 القوية.

وبعد مرور الوقت، شعر الجمهور المغربي بأفضلية منتخب بلادهم، وأن الانتصار ممكن جدا، لكن الفرص لم تتحول إلى أهداف.
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وستتوجه الأنظار الآن إلى مواجهة بلجيكا وكندا، مساء الأربعاء، في المواجهة الثانية بالمجموعة.

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