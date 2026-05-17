JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 11:09 Tunis

40 بالمائة من مرضى ضغط الدم يتلقون العلاج (طبيب مختص)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a097f531c3a02.17717677_hjgeofqmpnlki.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 17 Mai 2026 - 09:42 قراءة: 2 د, 21 ث
      
أفاد رئيس الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى الدكتور، الحبيب السخيري، اليوم الاحد، بأن 40 بالمائة فقط من المرضى المشخصين بمرض ارتفاع ضغط الدم يتلقون العلاج، محذرا من الارتباط الوثيق بين هذا المرض والاصابة بأمراض الكلى.

وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة مرض ارتفاع ضغط الدم الموافق لـ17 ماي من كل سنة، أن حوالي 2 مليون و 400 ألف شخص في تونس مصابون بالمرض ولم يتم تشخيص سوى 49 بالمائة منهم، مشيرا الى أن 16 بالمائة فقط من المرضى المشخصين وصلوا الى الهدف العلاجي .


وأوضح أن هذه الاحصائيات، التي وثقتها منظمة الصحة العالمية في تقرير أعدته في سنة 2025 تبيّن أن نسبة المرضى بارتفاع ضغط الدم للفئة العمرية من 30 الى 79 سنة تبلغ 36 بالمائة مقابل 34 بالمائة على المستوى العالمي.


وقال "إن هذا المرض سهل التشخيص غير أنه في المقابل يوجد على أرض الواقع الكثير من المرضى غير المشخصين" ، مضيفا أنه يعد أحد أهم أسباب الوفيات بصفة عامة وأبرز أسباب أمراض القلب.

وأبرز أن أعداد المرضى به في تزايد مستمر منذ سنوات وتعدّ السمنة بدرجة أولى وداء السكرى بدرجة ثانية وأمراض الكلى بدرجة ثالثة من الأمراض المؤدية الى الإصابة به، لافتا إلى أن ارتفاع ضغط الدم هو مرض صامت يتعين على الأشخاص الذين يشعرون بعلامات أولية أن يبادروا بقياس مستوى ضغطهم وذلك في حال أوجاع في الرأس وضبابية في الرؤية وطنين في الاذنين.

وأفاد بأن المرضى المصابين بداء السكري والسمنة او الأشخاص المعرضين باستمرار لضغط النفسي والتوتر او إصابة احد افراد العائلة بامراض الكلى او ضغط الدم والأشخاص فوق 65 سنة والنساء الحوامل والذين يعانون من اضطرابات في النوم والمدخنين يتعين عليهم متابعة معدلات ضغطهم باستمرار باعتبارهم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وأوصى مرضى ارتفاع ضغط الدم باتباع نمط حياة سليم عبر تقليص الوزن واتباع حمية غذائية متوازنة والأكل بدون ملح والإكثار من البوتاسيوم الموجود في الخضر والغلال والابتعاد عن شرب الكحول والتدخين والقيام بأنشطة رياضية والترفيه عبر تمارين التأمل والتنفس المتوازن.

وذكر أن وحدات قيس جديدة تمّ ادراجها لتحديد الاصابة بارتفاع ضغط الدم بدقة دون ضبابية اذ تكون معدلات ارتفاع ضغط الدم عادية اذا كانت 120 انقباضي ملم دوماركور و تحت 80 انبساطي ويكون غير عادي اذا تراوح الانقباضي بين 120 و 129 والانبساطي تحت الـ80 ويكون مرتفعا اذا تراوح الانقباضي بين 130 و 139 والانبساطي بين 80 و 89.

ويذكر أن الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى تنظم، اليوم الاحد، يوماً وطنياً تحسيسياً للتقصي المبكر لمرض ارتفاع ضغط الدم، تحت شعار " اعرف ضغطك.. احمِ كليتيك "، وذلك بإحدى المساحات التجارية الكبرى بتونس العاصمة انطلاقاً من الساعة التاسعة صباحاً.

وأفادت الجمعية في بلاغ لها، أن هذه التظاهرة التي تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم، تهدف إلى توعية المواطنين بالارتباط الوثيق بين اضطراب ضغط الدم وسلامة الوظائف الكلوية، من خلال تقديم فحوصات مجانية وقياسات فورية لضغط الدم لفائدة العموم، بالإضافة إلى حملات تحسيسية مماثلة ستنتظم بمختلف جهات الجمهورية.
أم
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329442

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 17 ماي 2026 | 30 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:05
19:24
16:05
12:23
05:10
03:27
الرطــوبة:
% 40
Babnet
Babnet22°
22° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-15
24°-12
26°-13
28°-15
25°-16
  • Avoirs en devises 25679,3
  • (15/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40441 DT
  • (15/05)
  • 1 $ = 2,88904 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/05)     2536,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/05)   28090 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>