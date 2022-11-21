من هو غانم المفتاح الذي ظهر في حفل افتتاح كأس العالم 2022؟

وكالات - استهل الشاب القطري غانم المفتاح حفل افتتاح كأس العالم 2022 بتلاوة آية قرآنية، بعدما ظهر إلى جانب الممثل الأمريكي الشهير مورغان فريمان على أرض ملعب البيت.





..



.

من هو غانم المفتاح سفير مونديال قطر؟

.. ...

سفير كأس العالم

في الأشهر الستة الماضية، برز اسم الشاب القطري غانم المفتاح باعتباره واحداً من الأسماء الملهمة والمؤثرة في قطر والعالم، على الرغم من أنه وُلد بنصف جسد.وُلد "المفتاح" يوم 5 ماي 2002 في العاصمة القطرية الدوحة، ومنذ ولادته أصيب بمرض يُسمى متلازمة "التراجع الذيلي".متلازمة "التراجع الذيلي" تُعرف أيضاً بـ"الانحدار الذيلي" أو "التخلق العجزي"، وهو اضطراب خلقي نادر يحدث نتيجة عدم تكوّن الجزء السفلي من العمود الفقري بشكل كامل قبل الولادة.ويصيب هذا المرض شخصاً واحداً من بين 25 ألف حالة في العالم، وعليه فإن القطري غانم المفتاح عاش حياته بنصف جسد بعدما فقد جزءاً كبيراً من عظامه، بسبب هذا المرض.وبدون أطراف سفلية، واصل المفتاح حياته متنقلاً باستخدام يديه وعلى كرسي متحرك، درس واجتهد وتعلّم، حتى أصبح واحداً من الأشخاص الفاعلين في المجتمع القطري، ثم العالم.وقال الغانم في أحد مقاطع الفيديو: "منذ صغري تعلمت التصالح مع ذاتي، ومع الأشياء التي لا أقدر على تغييرها، لذا تصالحت مع جسمي، تصالحت مع شكلي".وأضاف: "بفضل الله وصلت إلى قناعة بأن الله- سبحانه وتعالى- خلقني في أحسن تقويم، وأن آلامي وأوجاعي أداويها بالصبر والحمد والدعاء".وأوضح الغانم: "التصالح مع الأشياء التي لا نستطيع تغييرها قوة وليس ضعفاً، سعادة وليس شقاء، أمل وليست ألماً، لقد تقبلت جسمي وأحمد الله عليه".وفي الأيام الأولى من أبريل 2022، أعلنت اللجنة العليا لمونديال قطر تعيين المفتاح، سفيراً رسمياً للبطولة، التي تُقام للمرة الأولى في العالم العربي.ولم يخفِ المفتاح فرحته وفخره الشديدين بهذا الاختيار، وذلك بنشر تغريدة قصيرة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".وكتب المفتاح: "إنه لشرف كبير لي أن أعلن أنه تم اختياري سفيراً رسمياً لبطولة كأس العالم فيفا 2022، وأتطلع إلى مشاركتكم معي الحماس والإثارة في طريقنا نحو البطولة".كما نشر يومها مقطع فيديو ظهر فيه مع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعلّق عليه: "شكراً لهذا التشريف والثقة، وشكراً للميدالية الذهبية التي منحتموني إياها، إنه لشرف عظيم أن أعمل إلى جانبكم".وسعى غانم المفتاح كثيراً من أجل تحفيز أقرانه من ذوي الإعاقة والصعوبات، فقام بتأليف عدة كتب، ونشر العديد من المنشورات ذات العلاقة.وأهم ما ألّفه المفتاح كتاب "غانم الرابح دائماً"، والذي تكفل بطباعته المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في قطر.وتجاوز عدد متابعي الغانم، البالغ من العمر 20 عاماً، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" حاجز الثلاثة الملايين متابع.وعمل مفتاح الغانم سفيراً للنوايا الحسنة في مؤسسة أيادي الخير لنحو آسيا في عام 2015، كما شارك في منتدى الأمم المتحدة للشباب.