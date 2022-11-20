انتخابات كازاخستان.. 82.45% من الناخبين صوتوا لتوكايف


Publié le Dimanche 20 Novembre 2022 - 20:48 قراءة: 0 د, 25 ث
      
وكالات - أظهرت استطلاعات الرأي تقدم الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي شهدتها البلاد اليوم، واستحواذه على تأييد 82.45% من المقترعين.


ورجّحت الاستطلاعات الصادرة عن "معهد المجتمع الدولي المفتوح للدراسات الإقليمية"، فوز الرئيس الحالي للبلاد بعد أن أعلنت نتائج الاستطلاع خلال بث تلفزيوني عبر الإنترنت للقناة الحكومية "كازاخستان".

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بدوره، قال قسطنطين بيتروف، نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية للجمهورية، إن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات بلغت 69.43%، حيث صوّت معظم الناخبين في منطقة جيتيسو بنسبة 81.42% والأقل في مدينة ألما آتا بنسبة 28.72%.

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